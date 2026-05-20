ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ весь день атаковала объекты "Нафтогаза" на Черниговщине, били дронами и ракетами

11:11 20.05.2026 Ср
2 мин
Россия четвертый день подряд атакует энергетическую инфраструктуру Украины
aimg Ирина Глухова
РФ весь день атаковала объекты "Нафтогаза" на Черниговщине, били дронами и ракетами Фото иллюстративное: Россия атаковала ракетами объекты "Нафтогаза" на Черниговщине ( facebook.com DSNSK)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российские оккупанты атаковали ракетами объекты нефтегазовой инфраструктуры в Черниговской области. Перед тем захватчики целый день били дронами по этим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" в Telegram.

Читайте также: РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине

Как проинформировали в компании, вчера, 19 мая, вражеская атака в Черниговской области продолжалась весь день - захватчики использовали дроны.

Вечером армия РФ нанесла ракетный удар. Под прицелом оказались сразу несколько объектов компаний.

"Прицельные обстрелы по активам Группы продолжаются уже четвертые сутки подряд. В результате попаданий есть разрушения оборудования", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" уточнили, что персонал производственных объектов не пострадал.

После стабилизации ситуации с безопасностью специалисты компании начнут оценку последствий атаки и восстановительные работы.

РФ весь день атаковала объекты &quot;Нафтогаза&quot; на Черниговщине, били дронами и ракетами

Атаки на "Нафтогаз"

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты уже атаковали объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области. В компании сообщили о повреждении критически важного оборудования.

Накануне войска РФ нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Тогда зафиксировали значительные разрушения и повреждения.

До этого российская армия также атаковала эти объекты дронами. Среди целей был автозаправочный комплекс "Укрнафты", принадлежащий государству.

В результате удара АЗС была полностью уничтожена, а две работницы получили травмы.

В компании также показали последствия атаки и разрушенную заправку после обстрела.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Черновицкая область Войска РФ Война России против Украины
Новости
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России