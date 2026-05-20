РФ весь день атаковала объекты "Нафтогаза" на Черниговщине, били дронами и ракетами

Российские оккупанты атаковали ракетами объекты нефтегазовой инфраструктуры в Черниговской области. Перед тем захватчики целый день били дронами по этим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" в Telegram.

После стабилизации ситуации с безопасностью специалисты компании начнут оценку последствий атаки и восстановительные работы.

В "Нафтогазе" уточнили, что персонал производственных объектов не пострадал.

"Прицельные обстрелы по активам Группы продолжаются уже четвертые сутки подряд. В результате попаданий есть разрушения оборудования", - говорится в сообщении.

Вечером армия РФ нанесла ракетный удар. Под прицелом оказались сразу несколько объектов компаний.

Как проинформировали в компании, вчера, 19 мая, вражеская атака в Черниговской области продолжалась весь день - захватчики использовали дроны.

Атаки на "Нафтогаз"

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты уже атаковали объекты газовой инфраструктуры в Черниговской области. В компании сообщили о повреждении критически важного оборудования.

Накануне войска РФ нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Тогда зафиксировали значительные разрушения и повреждения.

До этого российская армия также атаковала эти объекты дронами. Среди целей был автозаправочный комплекс "Укрнафты", принадлежащий государству.

В результате удара АЗС была полностью уничтожена, а две работницы получили травмы.

В компании также показали последствия атаки и разрушенную заправку после обстрела.