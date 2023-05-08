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РФ била по Одеській області ракетами з літаків. В ОК "Південь" розповіли про наслідки (фото)

Фото: наслідки російських ракетних ударів на Одещині (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали цієї ночі на по Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

Про це 8 травня передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь" ЗСУ.

Військові зазначили, що для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ракети типу Х-22, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

"Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж", - йдеться у заяві.

Даних про постраждалих внаслідок ракети атаки по регіону не надходило, і зараз інформація уточнюється.

Також у ОК "Південь" опублікували фото наслідків ворожих ракетних ударів по Одеській області, а також роботу пожежників та рятувальників на місці події.

Війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області вночі 8 травня (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Одеській області пролунали вибухи на тлі оголошеної в регіоні та інших областях України повітряної тривоги. В Одеській ОВА уточнили, що область зазнала ракетних ударів, а також стало відомо про пожежу після вибуху.

Крім того, вночі 8 травня вибухи прогриміли в Києві через чергову російську повітряну атаку дронами-камікадзе. А також вибухи пролунали в Краматорську.

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