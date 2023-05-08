РФ била по Одеській області ракетами з літаків. В ОК "Південь" розповіли про наслідки (фото)

Військові зазначили, що для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ракети типу Х-22, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

"Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж", - йдеться у заяві.

Даних про постраждалих внаслідок ракети атаки по регіону не надходило, і зараз інформація уточнюється.

Також у ОК "Південь" опублікували фото наслідків ворожих ракетних ударів по Одеській області, а також роботу пожежників та рятувальників на місці події.

Війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області вночі 8 травня (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)