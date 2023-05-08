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В Краматорську пролунали вибухи

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Понеділок 08 травня 2023 00:39
В Краматорську пролунали вибухи Фото: в Краматорську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 травня в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, було чутно два вибухи. Після них в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що вночі 7 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. Наразі вона оголошена в 12 регіонах, включаючи Крим та Луганську область.

Крім цього, вибух пролунав в Одесі, а в Києві та області працює ППО.

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