В Одесі чули вибухи. Відбулася ворожа ракетна атака

В Одесі пролунали звуки вибухів увечері в неділю, 7 травня, на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Регіон зазнав російської ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука та на " Суспільне Одеса ".

У місті чули кілька вибухів пізно увечері. Зауважимо, що вони могли бути результатом роботи ППО.

Пізніше з'явилася інформація про пожежу після вибуху в регіоні.

"На Одещині пожежа після вибуху", - йдеться у публікації.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав жителів міста та області зберігати інформаційну тишу та не вести зйомку роботи систем ППО.

"Повторні вибухи у Одеській області! В Одеській області знову пролунав вибух. Попередньо працює ППО, на Одещині! Ракета у напрямку Затоки (Одеська область)!" - йшлося у повідомлені на Telegram-каналі "Карта повітряних тривог" близько 23:25.

Перед цим в області пролунав сигнал про повітряну небезпеку. Крім того, повітряна тривога була оголошена у багатьох регіонах України.

Зазначимо, що близько 23:40 в Одеській області вже скасували повітряну тривогу.

Тим часом спікер Одеської ОВА Братчук близько 00:10 поінформував, що регіон зазнав ракетної атаки з боку військ РФ.

"Одеська область. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Всі інші подробиці - пізніше", - написав він.

Додамо, що перед цим голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram закликав одеситів не ігнорувати повітряну тривогу та писав про "2 хвилі", імовірно, ворожих "Шахедів".