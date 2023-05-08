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РФ била по Одесской области ракетами с самолетов. В ОК "Юг" рассказали о последствиях (фото)

Фото: последствия российских ракетных ударов по Одесской области (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли этой ночью по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

Об этом 8 мая передает РБК-Украина со ссылкой Facebook-страницу Оперативного командование "Юг" ВСУ.

Военные отметили, что для ударов по Одесской области российские захватчики применили ракеты типа Х-22, которые были выпущены с самолетов стратегической авиации.

"Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров", - говорится в заявлении.

Данных о пострадавших в результате ракетой атаки по региону не поступало, и в настоящее время информация уточняется.

Также в ОК "Юг" опубликовали фото последствий вражеских ракетных ударов по Одесской области, а также работу пожарных и спасателей на месте происшествия.

Войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области ночью 8 ма (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Ранее сообщалось, что этой ночью в Одесской области прозвучали взрывы на фоне объявленной в регионе и других областях Украины воздушной тревоги. В Одесской ОВА уточнили, что область подверглась ракетным ударам, а также стало известно о пожаре после взрыва.

Кроме того, ночью 8 мая взрывы прогремели в Киеве из-за очередной российской воздушной атаки дронами-камикадзе. А также взрывы слышали в Краматорске.

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