У Києві впали уламки безпілотників, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

02:34

Кличко повідомив, що в Святошинському районі впали уламки ще одного БПЛА. Вони потрапили на двоповерхову будівлю, служби вже прямують на місце.

В свою чергу, Сергій Попко доповнив інформацію про вибухи в Святошинському районі. Крім іншого, уламки впали на проїзжу частину, де травмували одну людину, та на злітну полосу аеропорту Жуляни.

"Пожежі немає. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", - сказав Попко.

02:18

Кличко заявив, що постраждалих в Святошинському районі - двоє. Їх госпіталізували.

02:13

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що за попередньою інформацією внаслідок вибухів є травмовані і руйнування.

"Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто. Є зафіксонане падіння уламків на житловий будинок на проїжджу частину. Попередьно, відомо про одного травмованого. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - повідомив Попко.

02:03

"Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один - в Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці", - написав Кличко.