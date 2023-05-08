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В Києві пролунали вибухи

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Понеділок 08 травня 2023 01:17
В Києві пролунали вибухи Фото: в Києві пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 8 травня, в Києві пролунав вибух.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибух стався близько 01:12. В КМВА повідомили про роботу ППО. Ймовірно, Сили оборони збивають "шахеди", про загрозу удару якими попереджалося раніше.

Нагадаємо, що в ніч на 8 травня росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе. Також загарбники застосували для ударів по інших містах України і ракети.

Зокрема, вибухи лунали в Одесі і Краматорську.

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