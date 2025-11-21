РФ атакували Харківську область, без світла залишились 15 населених пунктів

Удари РФ по енергетиці в Україні

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України.

Так, в Україні сьогодні, 21 листопада, для побутових споживачів продовжать діяти графіки відключень світла: графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

При цьому в "Укренерго" звернули увагу, що час і обсяг застосування обмежень може змінитися. Про це повідомлятимуть на офіційних сторінках обленерго.

Також раніше в "Укренерго" заявили, що наразі погіршення ситуації в енергосистемі та збільшення відключень світла через сильні морози не прогнозується. Однак у зв'язку з ворожими атаками варто готуватися до різних варіантів.

Окрім того, як повідомили в МАГАТЕ, після російського обстрілу 19 листопада три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність.