РФ атаковали Харьковскую область, без света остались 15 населенных пунктов

Фото: войска РФ атаковали Харьковскую область, повреждена ЛЭП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Лозовскую громаду Харьковской области. В результате обстрела без света осталось 15 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского.

"В Лозовской громаде после вражеской атаки повреждена критическая инфраструктура", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что без света сейчас 15 населенных пунктов. Специалисты уже работают, чтобы как можно быстрее все восстановить.

"Будьте внимательны на дорогах - могут быть оборванные провода. Не подходите к ним и не трогайте. В случае опасности сразу звоните в экстренные службы", - добавил председатель Лозовской городской территориальной громады.

 

Удары РФ по энергетике в Украине

Напомним, вчера, 20 ноября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины.

Так, в Украине сегодня, 21 ноября, для бытовых потребителей продолжат действовать графики отключений света: графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

При этом в "Укрэнерго" обратили внимание, что время и объем применения ограничений может измениться. Об этом будут сообщать на официальных страницах облэнерго.

Также ранее в "Укрэнерго" заявили, что на данный момент ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений света из-за сильных морозов не прогнозируется. Однако в связи с вражескими атаками стоит готовиться к различным вариантам.

Кроме того, как сообщили в МАГАТЭ, после российского обстрела 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить свою мощность.

