РФ атакували Харківську область, без світла залишились 15 населених пунктів

П'ятниця 21 листопада 2025 10:05
UA EN RU
РФ атакували Харківську область, без світла залишились 15 населених пунктів Фото: війська РФ атакували Харківську область, пошкоджено ЛЕП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували Лозівську громаду Харківської області. В результаті обстрілу без світла залишилось 15 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.

"У Лозівській громаді після ворожої атаки пошкоджена критична інфраструктура", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що без світла зараз 15 населених пунктів. Фахівці вже працюють, щоб якнайшвидше все відновити.

"Будьте уважні на дорогах – можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб", - додав голова Лозівської міської територіальної громади.

Удари РФ по енергетиці в Україні

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України.

Так, в Україні сьогодні, 21 листопада, для побутових споживачів продовжать діяти графіки відключень світла: графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

При цьому в "Укренерго" звернули увагу, що час і обсяг застосування обмежень може змінитися. Про це повідомлятимуть на офіційних сторінках обленерго.

Також раніше в "Укренерго" заявили, що наразі погіршення ситуації в енергосистемі та збільшення відключень світла через сильні морози не прогнозується. Однак у зв'язку з ворожими атаками варто готуватися до різних варіантів.

Окрім того, як повідомили в МАГАТЕ, після російського обстрілу 19 листопада три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність.

