РФ атакувала Україну понад 170 дронами та "Іскандером": як відпрацювала ППО

За даними військових, росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 176-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ, Чауда - Крим, близько 100 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 37 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили Повітряні сили.