Росіяни вночі атакували енергооб'єкти в Одеській області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська в ніч на 16 листопада вкотре атакували цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Одеській області. Зокрема, пошкоджена сонячна електростанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція", - повідомив Кіпер.

За його словами, пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Обійшлося без жертв.

Глава ОВА зазначив, що у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення.

Фото: наслідки атаки РФ на Одеську область (t.me/odeskaODA)

У Міненерго підтвердили, що цієї ночі ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах Одеської області.

У регіоні є знеструмлення. Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт.

Фото: ДСНС