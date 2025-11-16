RU

РФ атаковала Украину более 170 дронами и "Искандером": как отработала ПВО

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 139 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 16 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М" и 176 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 176-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Чауда - Крым, около 100 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 37 ударных беспилотников на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили Воздушные силы.

 

Обстрелы Украины

Напомним, российские войска в ночь на 16 ноября в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты в Одесской области. В частности, повреждена солнечная электростанция.

Днем 15 ноября российские оккупанты атаковали Запорожский район с помощью FPV-дрона. Вблизи села Беленькое пострадали местные рыбаки: один человек погиб, еще один получил ранения.

Также вчера россияне атаковали важный энергообъект в Нежинском районе. Значительная часть Черниговской области осталась без света.

Кроме того, российские войска в ночь на 15 ноября атаковали ударными дронами Днепр и область. Возникли пожары, повреждены предприятия и пострадал один человек.

