РФ атаковала Украину более 170 дронами и "Искандером": как отработала ПВО

По данным военных, россияне атаковали одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 176-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Чауда - Крым, около 100 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 37 ударных беспилотников на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили Воздушные силы.