РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО

Обстріл України

Увечері 5 квітня росіяни запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у кількох областях.

Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро людей, ще 10 отримали поранення.

Близько 4:00 6 квітня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет із Ту-95МС. Вибухи пролунали у Хмельницькій області та у Запоріжжі. У Київській області працювала ППО. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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