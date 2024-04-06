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РФ атаковала Украину десятками дронов и тремя типами ракет. Как отработала ПВО

Фото: РФ атаковала Украину десятками дронов и тремя типами ракет 6 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска во время атаки по Украине на 6 апреля использовали более 30 дронов-камикадзе и шесть ракет разных типов. Почти все дроны удалось сбить ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БПЛА "Shahed-131/136", - рассказал он.

Чем атаковала РФ?

В ночь на 6 апреля, как отметил генерал, российские оккупанты атаковали 32 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136", которые запускали из районов Приморско-Ахтарск, Курск (Россия), а также шестью ракетами разных типов: тремя зенитными управляемыми Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Обстрел Украины

Вечером 5 апреля россияне запустили по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

После полуночи в Харькове раздались взрывы. Были зафиксированы попадания возле жилой застройки. Также оккупанты попали по магазину в Дергачевской общине Харьковской области. В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще 10 получили ранения.

Около 4:00 6 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с Ту-95МС. Взрывы раздались в Хмельницкой области и в Запорожье. В Киевской области работала ПВО. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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