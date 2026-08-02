У Тамані згоріло 12 резервуарів з нафтою: "Мадяр" розповів про успіхи "Птахів" СБС
Українські безпілотники за чотири доби вразили одразу чотири нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії. Втрати ворога - масштабні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".
В Тамані знищили 12 резервуарів
Найбільших втрат ворог зазнав на морському терміналі "Тамань" у селищі Волна Краснодарського краю. Українські дрони знищили там 12 резервуарів місткістю по 5 тисяч тонн кожен.
За підрахунками, це відповідає обсягу пального, який могли б перевезти близько тисячі залізничних цистерн. Площа пожежі на терміналі перевищила 17 тисяч квадратних метрів.
Удар по терміналу завдали 30 липня "Птахи" 1-го оперативного центру СБС разом із 413-м окремим підрозділом "Рейд" СБС та Службою безпеки України.
Які нафтозаводи ще постраждали
За чотири доби дрони уразили ще чотири нафтопереробні заводи РФ:
- нафтозавод "Башнефть" у Уфі, Башкортостан - удар завдали 2 серпня "Птахи" 1-го оперативного центру СБС;
- Саратовський нафтозавод - також 2 серпня, спільно з 412-ю окремою бригадою СБС та іншими підрозділами Сил оборони;
- нафтозавод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгограді - удар 31 липня завдали 1-й оперативний центр і 414-та окрема бригада СБС разом із СБУ та ГУР;
- нафтозавод "Лукойл-Пермнафторгсинтез" у Пермському краї - уражено 30 липня силами 1-го оперативного центру СБС.
Атаки на об'єкти паливної інфраструктури рф тривають не перший тиждень. Ще наприкінці липня безпілотники завдали удару по ключовому порту Тамань, після чого там спалахнула масштабна пожежа.
Тоді ж стало відомо про перші наслідки ураження інфраструктури терміналу.
Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження нафтозаводу у Волгограді.