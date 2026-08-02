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У Тамані згоріло 12 резервуарів з нафтою: "Мадяр" розповів про успіхи "Птахів" СБС

19:41 02.08.2026 Нд
2 хв
Скільки нафти втратила Росія після удару дронів?
aimg Олена Чупровська
У Тамані згоріло 12 резервуарів з нафтою: "Мадяр" розповів про успіхи "Птахів" СБС Ілюстративне фото: атаки України про нафтовій інфраструктурі РФ тривають (Getty Images)
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Українські безпілотники за чотири доби вразили одразу чотири нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії. Втрати ворога - масштабні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".

В Тамані знищили 12 резервуарів

Найбільших втрат ворог зазнав на морському терміналі "Тамань" у селищі Волна Краснодарського краю. Українські дрони знищили там 12 резервуарів місткістю по 5 тисяч тонн кожен.

За підрахунками, це відповідає обсягу пального, який могли б перевезти близько тисячі залізничних цистерн. Площа пожежі на терміналі перевищила 17 тисяч квадратних метрів.

Удар по терміналу завдали 30 липня "Птахи" 1-го оперативного центру СБС разом із 413-м окремим підрозділом "Рейд" СБС та Службою безпеки України.

Які нафтозаводи ще постраждали

За чотири доби дрони уразили ще чотири нафтопереробні заводи РФ:

  • нафтозавод "Башнефть" у Уфі, Башкортостан - удар завдали 2 серпня "Птахи" 1-го оперативного центру СБС;
  • Саратовський нафтозавод - також 2 серпня, спільно з 412-ю окремою бригадою СБС та іншими підрозділами Сил оборони;
  • нафтозавод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгограді - удар 31 липня завдали 1-й оперативний центр і 414-та окрема бригада СБС разом із СБУ та ГУР;
  • нафтозавод "Лукойл-Пермнафторгсинтез" у Пермському краї - уражено 30 липня силами 1-го оперативного центру СБС.

Атаки на об'єкти паливної інфраструктури рф тривають не перший тиждень. Ще наприкінці липня безпілотники завдали удару по ключовому порту Тамань, після чого там спалахнула масштабна пожежа.

Тоді ж стало відомо про перші наслідки ураження інфраструктури терміналу.

Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження нафтозаводу у Волгограді.

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