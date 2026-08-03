РФ атаковала Украину 181-м дроном: сколько обезвредила ПВО
Прошлой ночью российские захватчики направили на Украину 181 ударный БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Новая вражеская атака началась еще в 18:00 2 августа.
В этот раз российские беспилотники летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Шаталово - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
- авиация,
- зенитные ракетные войска,
- подразделения РЭБ и беспилотных систем,
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 163 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.
Кроме того, ПС ВСУ подтвердили попадание 14 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинские защитники.
Кстати, раньше мы рассказывали, что в Белгороде под удар украинских сил попал БГТУ, который занимается дронами.
Кроме того, стало известно, что за несколько последних дней Силы обороны успешно поразили сразу четыре нефтеперерабатывающих завода и морской терминал на территории России.
Также недавно Генштаб ВСУ заявил об атаке на НПЗ в Волгограде.