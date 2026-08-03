РФ атаковала Украину 181-м дроном: сколько обезвредила ПВО

Прошлой ночью российские захватчики направили на Украину 181 ударный БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 2 августа.

В этот раз российские беспилотники летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Шаталово - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

авиация,

зенитные ракетные войска,

подразделения РЭБ и беспилотных систем,

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 163 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, ПС ВСУ подтвердили попадание 14 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинские защитники.