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РФ атаковала Украину 181-м дроном: сколько обезвредила ПВО

08:21 03.08.2026 Пн
2 мин
Воздушные силы ВСУ подтвердили новые "прилеты"
aimg Юлия Капитонова
РФ атаковала Украину 181-м дроном: сколько обезвредила ПВО Фото: ПВО успешно обезвредила большинство вражеских целей (Getty Images)
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Прошлой ночью российские захватчики направили на Украину 181 ударный БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 2 августа.

В этот раз российские беспилотники летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Шаталово - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем,
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 163 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, ПС ВСУ подтвердили попадание 14 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинские защитники.

Кстати, раньше мы рассказывали, что в Белгороде под удар украинских сил попал БГТУ, который занимается дронами.

Кроме того, стало известно, что за несколько последних дней Силы обороны успешно поразили сразу четыре нефтеперерабатывающих завода и морской терминал на территории России.

Также недавно Генштаб ВСУ заявил об атаке на НПЗ в Волгограде.

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