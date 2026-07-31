Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Волгограді: що ще атакували українські дрони

Сили оборон України у ніч на 31 липня уразили Волгоградський НПЗ, авіазавод, порт, комплекс РЕБ "Поле-21" та інші об'єкти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ та СБУ .

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді (Волгоградська область, РФ).

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Масштаби збитків встановлюються.

Також уражено комплекс радіоелектронної боротьби окупантів "Поле-21" у районі Голубівки Луганської області.

Крім того, уражено склад боєприпасів в районі Наумівки (АР Крим) та пункт управління противника в районі Бахмута Донецької області.

Також СБУ спільно із Силами оборони атакували авіазавод у тимчасово окупованій Євпаторії. Було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех.

Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.