РФ атакувала цивільні судна біля українських портів, є поранені

За даними ВМС, впродовж дня російські окупанти атакували ударними дронами цивільні судна Emmakris III та Captain Karam.

Зазначається, що судно Captain Karam заходило до порту для завантаження пшениці. Внаслідок атаки є поранені серед цивільних осіб.

"Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку", - зазначили у ВМС.

У військовому відомстві підкреслили, що цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином, а Росія вкотре демонструє свою терористичну сутність.