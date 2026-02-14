РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: знищено будівлю Новгород-Сіверської РДА

Обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують безпілотниками та іншими засобами ураження Чернігівську область.

Зокрема, в ніч на 8 лютого окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі регіону, через що "Укрзалізниця" була змушена скасувати низку рейсів.

Також ми писали, що з 24 на 25 січня регіон перебував під інтенсивними обстрілами РФ. Влада зафіксувала 41 обстріл і 70 вибухів у різних районах області. Відомо, що через атаку загорівся ангар для зберігання газу, і було пошкоджено п'ять вантажних автомобілів.

Крім того, в результаті комбінованої атаки РФ в ніч на 24 січня, сотні тисяч людей в області залишилися без світла. Ворог пошкодив тоді важливий енергооб'єкт в Ніжинському районі.