РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: знищено будівлю Новгород-Сіверської РДА

Російські окупанти пізно ввечері, 14 лютого, атакували дронами прикордоння Чернігівської області. Внаслідок атаки було знищено будівлю Новгород-Сіверської райдержадміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.
"Внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Герань" практично знищено будівлю Новгород-Сіверської районної державної адміністрації", - написав Селіверстов.
Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільній та адміністративній інфраструктурі, щоб залякати людей та дестабілізувати життя прикордонних громад.
За словами начальника РДА, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують безпілотниками та іншими засобами ураження Чернігівську область.
Зокрема, в ніч на 8 лютого окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі регіону, через що "Укрзалізниця" була змушена скасувати низку рейсів.
Також ми писали, що з 24 на 25 січня регіон перебував під інтенсивними обстрілами РФ. Влада зафіксувала 41 обстріл і 70 вибухів у різних районах області. Відомо, що через атаку загорівся ангар для зберігання газу, і було пошкоджено п'ять вантажних автомобілів.
Крім того, в результаті комбінованої атаки РФ в ніч на 24 січня, сотні тисяч людей в області залишилися без світла. Ворог пошкодив тоді важливий енергооб'єкт в Ніжинському районі.