РФ атаковала приграничье Черниговщины: уничтожено здание Новгород-Северской РГА

"В результате попадания ударного БпЛА типа "Герань" практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации", - написал Селиверстов.

Он отметил, что россияне целенаправленно бьют по гражданской и административной инфраструктуре, чтобы запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин.

По словам начальника РГА, сейчас информация о пострадавших уточняется.

Новость дополняется...