RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ атаковала приграничье Черниговщины: уничтожено здание Новгород-Северской РГА

Фото: сейчас информация о пострадавших уточняется (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 14 февраля, атаковали дронами приграничье Черниговской области. В результате атаки было уничтожено здание Новгород-Северской райгосадминистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

"В результате попадания ударного БпЛА типа "Герань" практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации", - написал Селиверстов.

Он отметил, что россияне целенаправленно бьют по гражданской и административной инфраструктуре, чтобы запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин.

По словам начальника РГА, сейчас информация о пострадавших уточняется.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЧерниговская область