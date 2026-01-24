ua en ru
У Чернігівській області без світла сотні тисяч людей після удару по енергооб’єкту

Україна, Субота 24 січня 2026 08:30
Ілюстративне фото: у Чернігівській області без світла сотні тисяч людей (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська пошкодили важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, внаслідок чого без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

За даними компанії, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас у відомстві зазначають, що через складну безпекову ситуацію роботи можуть тривати довше, ніж зазвичай.

У "Чернігівобленерго" наголосили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів.

Наслідки атаки на Київ у ніч на 24 січня

Нагадаємо, у ніч проти сьогоднішнього дня Київ зазнав комбінованої атаки з боку Росії.

Близько 01:00 24 січня в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів дронами, після чого майже одразу пролунали вибухи. Згодом російські війська також запустили балістичні ракети у напрямку міста.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про наслідки обстрілу:

  • У Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю.
  • У Дніпровському - через падіння частин безпілотника спалахнула пожежа в гаражному кооперативі та загорівся бензовоз на парковці, а в житловому будинку вибило вікна.
  • У Дарницькому районі уламки дрона впали поблизу приватного медзакладу, пошкодивши вікна.
  • У Голосіївському районі зафіксовано пожежу на території нежитлової забудови та пошкодження приватного будинку.
  • У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Крім того, на лівому березі Києва через масштабну атаку РФ виникли перебої з теплопостачанням і водою.

