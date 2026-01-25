Росія атакувала Чернігівщину "Геранями": горіли ангари з зерном та будинки
Чернігівська область протягом минулої доби перебувала під інтенсивними російськими обстрілами. Загалом зафіксовано 41 обстріл і 70 вибухів у різних районах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.
Зранку в одному із сіл Ніжинського району внаслідок вибуху ворожого безпілотника були пошкоджені приватні житлові будинки. У селі Чернігівського району окупанти завдали кількох ударів дронами типу "Герань" по території сільськогосподарського кооперативу.
Внаслідок атаки загорівся ангар для зберігання зерна, також пошкоджено п’ять вантажних автомобілів.
Пізно ввечері два вибухи пролунали в Новгороді-Сіверському. Удар дронів припав по житловій забудові - пошкоджено оселі місцевих мешканців, а також загорілася будівля одного з підприємств. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Обстріли України
У ніч на 25 січня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками - в місті зафіксовано щонайменше одне влучання.
Уже наступної ночі, 25 січня, противник знову атакував Україну - цього разу двома балістичними ракетами та 102 ударними дронами з різних напрямків. Більшість ворожих цілей була збита силами протиповітряної оборони.
Перед цим, у ніч на 24 січня, РФ здійснила масштабний повітряний удар по Україні, застосувавши 375 дронів і 21 ракету. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, до ранку силам ППО вдалося знищити 372 повітряні цілі, зокрема 15 ракет і 357 безпілотників.