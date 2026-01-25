Росія атакувала Чернігівщину "Геранями": горіли ангари з зерном та будинки

Чернігівська область протягом минулої доби перебувала під інтенсивними російськими обстрілами. Загалом зафіксовано 41 обстріл і 70 вибухів у різних районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

Зранку в одному із сіл Ніжинського району внаслідок вибуху ворожого безпілотника були пошкоджені приватні житлові будинки. У селі Чернігівського району окупанти завдали кількох ударів дронами типу "Герань" по території сільськогосподарського кооперативу. Внаслідок атаки загорівся ангар для зберігання зерна, також пошкоджено п’ять вантажних автомобілів. Фото: Росія атакувала Чернігівщину "Геранями" (t.me/chernigivskaODA) Пізно ввечері два вибухи пролунали в Новгороді-Сіверському. Удар дронів припав по житловій забудові - пошкоджено оселі місцевих мешканців, а також загорілася будівля одного з підприємств. Дані щодо постраждалих уточнюються.