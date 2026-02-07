Найбільший склад Roshen згорів через атаку РФ: фото та відео наслідків
Росіяни внаслідок нічної атаки 7 лютого знищили найбільший склад із готовою продукцією Roshen, який розташований в Яготині Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Roshen.
Читайте також: Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
"Ворожий удар по логістичному центру в Яготині... наш найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований", - йдеться у повідомленні компанії.
Також у Roshen висловили подяку пожежникам і всій команді ДСНС, які працюють для подолання наслідки.
До речі, зранку у ДСНС опублікували кадри з Яготина, на яких, судячи з усього, кадри знищеного складу з продукцією Roshen. Надзвичайники поінформували, що пожежа виникла внаслідок нічної атаки дронів.
Події з Roshen
Нагадаємо, що це вже не перша атака на Roshen. Буквально кілька тижнів тому, під час попередньої комбінованої атаки РФ на Україну, 24 січня, росіяни пошкодили кондитерську фабрику в Києві.
В результаті ворожого обстрілу були пошкоджені виробничі та офісні приміщення підприємства.
Також ми писали, що 6 вересня 2025 року на фабриці Roshen у Києві в районі Демеївки виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.