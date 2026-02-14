ua en ru
Сб, 14 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: знищено будівлю Новгород-Сіверської РДА

Субота 14 лютого 2026 00:40
UA EN RU
РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: знищено будівлю Новгород-Сіверської РДА Фото: наразі інформація щодо постраждалих уточнюється (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 14 лютого, атакували дронами прикордоння Чернігівської області. Внаслідок атаки було знищено будівлю Новгород-Сіверської райдержадміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

Читайте також: Найбільший склад Roshen згорів через атаку РФ: фото та відео наслідків

"Внаслідок влучання ударного БпЛА типу "Герань" практично знищено будівлю Новгород-Сіверської районної державної адміністрації", - написав Селіверстов.

РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: знищено будівлю Новгород-Сіверської РДА

Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільній та адміністративній інфраструктурі, щоб залякати людей та дестабілізувати життя прикордонних громад.

За словами начальника РДА, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують безпілотниками та іншими засобами ураження Чернігівську область.

Зокрема, в ніч на 8 лютого окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі регіону, через що "Укрзалізниця" була змушена скасувати низку рейсів.

Також ми писали, що з 24 на 25 січня регіон перебував під інтенсивними обстрілами РФ. Влада зафіксувала 41 обстріл і 70 вибухів у різних районах області. Відомо, що через атаку загорівся ангар для зберігання газу, і було пошкоджено п'ять вантажних автомобілів.

Крім того, в результаті комбінованої атаки РФ в ніч на 24 січня, сотні тисяч людей в області залишилися без світла. Ворог пошкодив тоді важливий енергооб'єкт в Ніжинському районі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи