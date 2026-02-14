РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: знищено будівлю Новгород-Сіверської РДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільній та адміністративній інфраструктурі, щоб залякати людей та дестабілізувати життя прикордонних громад.

Обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують безпілотниками та іншими засобами ураження Чернігівську область.

Зокрема, в ніч на 8 лютого окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі регіону, через що "Укрзалізниця" була змушена скасувати низку рейсів.

Також ми писали, що з 24 на 25 січня регіон перебував під інтенсивними обстрілами РФ. Влада зафіксувала 41 обстріл і 70 вибухів у різних районах області. Відомо, що через атаку загорівся ангар для зберігання газу, і було пошкоджено п'ять вантажних автомобілів.

Крім того, в результаті комбінованої атаки РФ в ніч на 24 січня, сотні тисяч людей в області залишилися без світла. Ворог пошкодив тоді важливий енергооб'єкт в Ніжинському районі.