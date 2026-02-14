ua en ru
РФ атаковала приграничье Черниговщины: уничтожено здание Новгород-Северской РГА

Суббота 14 февраля 2026 00:40
UA EN RU
РФ атаковала приграничье Черниговщины: уничтожено здание Новгород-Северской РГА
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 14 февраля, атаковали дронами приграничье Черниговской области. В результате атаки было уничтожено здание Новгород-Северской райгосадминистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

"В результате попадания ударного БпЛА типа "Герань" практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации", - написал Селиверстов.



Он отметил, что россияне целенаправленно бьют по гражданской и административной инфраструктуре, чтобы запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин.

По словам начальника РГА, сейчас информация о пострадавших уточняется.

Новость дополняется...

Война в Украине Черниговская область
