РФ атакувала Одесу дронами, є постраждалі та руйнування

Що постраждало

Удари безпілотників прийшлися по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок і приватний будинок.

Також ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю. Всі оперативні служби працюють на місцях.

Постраждалі

Четверо людей отримали поранення: жінки 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років. Усі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється.

Оновлено о 2:13

Стало відомо, що четверо людей отримали поранення - жінки 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років.

Друга хвиля: удар по дитсадку

Під час другої хвилі атаки безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Окремий удар прийшовся по будівлі дитячого садка - там виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. Загальна кількість постраждалих зросла до шести, усім надається медична допомога. Інформація уточнюється.