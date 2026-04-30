UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ атакувала Одесу дронами, є постраждалі та руйнування

01:04 30.04.2026 Чт
2 хв
П'ятиповерхівка, приватний будинок, автостоянка - ворог бив по цивільній інфраструктурі
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежники ліквідовують наслідки атаки (facebook.com/dsns.gov.ua)

Вночі 30 квітня Росія завдала масованого удару по Одесі. Постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Четверо людей отримали поранення — двоє жінок і двоє чоловіків, усім надається медична допомога.

Що постраждало

Удари безпілотників прийшлися по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок і приватний будинок.

Також ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю. Всі оперативні служби працюють на місцях.

Постраждалі

Четверо людей отримали поранення: жінки 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років. Усі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється.

Оновлено о 2:13

Оновлено о 2:13

Друга хвиля: удар по дитсадку

Під час другої хвилі атаки безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Окремий удар прийшовся по будівлі дитячого садка - там виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. Загальна кількість постраждалих зросла до шести, усім надається медична допомога. Інформація уточнюється.

Президент Володимир Зеленський застерігає: попри колосальні втрати на фронті, Росія готується до нової хвилі мобілізації та подальших наступів. За його даними, безповоротні втрати окупантів уже наближаються до 60% від загальної кількості особового складу.

Навіть у самій РФ визнають, що їхні війська неспроможні виконати поставлені командуванням завдання. Тим часом, як писало РБК-Україна, напередодні президент США Дональд Трамп заявив британському королю Чарльзу III, що Володимир Путін прагне війни і здатен "знищити населення".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
