РФ атакувала Одесу дронами, є постраждалі та руйнування

Вночі 30 квітня Росія завдала масованого удару по Одесі. Постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Четверо людей отримали поранення — двоє жінок і двоє чоловіків, усім надається медична допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА та ОДА.
Що постраждало
Удари безпілотників прийшлися по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок і приватний будинок.
Також ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю. Всі оперативні служби працюють на місцях.
Постраждалі
Четверо людей отримали поранення: жінки 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років. Усі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється.
Оновлено о 2:13
Стало відомо, що четверо людей отримали поранення - жінки 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років.
Друга хвиля: удар по дитсадку
Під час другої хвилі атаки безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Окремий удар прийшовся по будівлі дитячого садка - там виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. Загальна кількість постраждалих зросла до шести, усім надається медична допомога. Інформація уточнюється.
Президент Володимир Зеленський застерігає: попри колосальні втрати на фронті, Росія готується до нової хвилі мобілізації та подальших наступів. За його даними, безповоротні втрати окупантів уже наближаються до 60% від загальної кількості особового складу.
Навіть у самій РФ визнають, що їхні війська неспроможні виконати поставлені командуванням завдання. Тим часом, як писало РБК-Україна, напередодні президент США Дональд Трамп заявив британському королю Чарльзу III, що Володимир Путін прагне війни і здатен "знищити населення".