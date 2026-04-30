РФ атаковала Одессу дронами, есть пострадавшие и разрушения

Что пострадало

Удары беспилотников пришлись по жилому сектору и гражданской инфраструктуре города. Повреждены пятиэтажный дом и частный дом.

Также враг попал в территорию автостоянки и административное здание. Все оперативные службы работают на местах.

Пострадавшие

Четыре человека получили ранения: женщины 25 и 44 лет и мужчины 38 и 62 лет. Все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Информация уточняется.

Обновлено в 2:13

Вторая волна: удар по детсаду

Во время второй волны атаки беспилотник попал в жилую многоэтажку. Отдельный удар пришелся по зданию детского сада - там возник пожар. На месте работают спасатели. Общее количество пострадавших возросло до шести, всем оказывается медицинская помощь. Информация уточняется.