Война в Украине

РФ атаковала Одессу дронами, есть пострадавшие и разрушения

01:04 30.04.2026 Чт
2 мин
Пятиэтажка, частный дом, автостоянка - враг бил по гражданской инфраструктуре
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожарные ликвидируют последствия атаки (facebook.com/dsns.gov.ua)

Ночью 30 апреля Россия нанесла массированный удар по Одессе. Пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Четыре человека получили ранения - две женщины и двое мужчин, всем оказывается медицинская помощь.

Что пострадало

Удары беспилотников пришлись по жилому сектору и гражданской инфраструктуре города. Повреждены пятиэтажный дом и частный дом.

Также враг попал в территорию автостоянки и административное здание. Все оперативные службы работают на местах.

Пострадавшие

Четыре человека получили ранения: женщины 25 и 44 лет и мужчины 38 и 62 лет. Все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Информация уточняется.

Обновлено в 2:13

Вторая волна: удар по детсаду

Во время второй волны атаки беспилотник попал в жилую многоэтажку. Отдельный удар пришелся по зданию детского сада - там возник пожар. На месте работают спасатели. Общее количество пострадавших возросло до шести, всем оказывается медицинская помощь. Информация уточняется.

Президент Владимир Зеленский предостерегает: несмотря на колоссальные потери на фронте, Россия готовится к новой волне мобилизации и дальнейшим наступлениям. По его данным, безвозвратные потери оккупантов уже приближаются к 60% от общего количества личного состава.

Даже в самой РФ признают, что их войска не в состоянии выполнить поставленные командованием задачи. Тем временем, как писало РБК-Украина, накануне президент США Дональд Трамп заявил британскому королю Чарльзу III, что Владимир Путин стремится к войне и способен "уничтожить население".

