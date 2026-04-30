ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Одесу дронами, є постраждалі та руйнування

01:04 30.04.2026 Чт
2 хв
П'ятиповерхівка, приватний будинок, автостоянка - ворог бив по цивільній інфраструктурі
aimg Катерина Коваль
РФ атакувала Одесу дронами, є постраждалі та руйнування Фото: пожежники ліквідовують наслідки атаки (facebook.com/dsns.gov.ua)

Вночі 30 квітня Росія завдала масованого удару по Одесі. Постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Четверо людей отримали поранення — двоє жінок і двоє чоловіків, усім надається медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА та ОДА.

Читайте також: Під ударом опинилися гіпермаркет, лікарня та оселі: все про нічну атаку від Харкова до Одещини

Що постраждало

Удари безпілотників прийшлися по житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок і приватний будинок.

Також ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю. Всі оперативні служби працюють на місцях.

Постраждалі

Четверо людей отримали поранення: жінки 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років. Усі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється.

Оновлено о 2:13

Стало відомо, що четверо людей отримали поранення - жінки 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років.

Друга хвиля: удар по дитсадку

Під час другої хвилі атаки безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Окремий удар прийшовся по будівлі дитячого садка - там виникла пожежа. На місці працюють рятувальники. Загальна кількість постраждалих зросла до шести, усім надається медична допомога. Інформація уточнюється.

Президент Володимир Зеленський застерігає: попри колосальні втрати на фронті, Росія готується до нової хвилі мобілізації та подальших наступів. За його даними, безповоротні втрати окупантів уже наближаються до 60% від загальної кількості особового складу.

Навіть у самій РФ визнають, що їхні війська неспроможні виконати поставлені командуванням завдання. Тим часом, як писало РБК-Україна, напередодні президент США Дональд Трамп заявив британському королю Чарльзу III, що Володимир Путін прагне війни і здатен "знищити населення".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Дрони
Новини
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Аналітика
