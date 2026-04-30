ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Одессу дронами, есть пострадавшие и разрушения

01:04 30.04.2026 Чт
2 мин
Пятиэтажка, частный дом, автостоянка - враг бил по гражданской инфраструктуре
aimg Екатерина Коваль
РФ атаковала Одессу дронами, есть пострадавшие и разрушения Фото: пожарные ликвидируют последствия атаки (facebook.com/dsns.gov.ua)

Ночью 30 апреля Россия нанесла массированный удар по Одессе. Пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Четыре человека получили ранения - две женщины и двое мужчин, всем оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА и ОГА.

Читайте также: Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области

Что пострадало

Удары беспилотников пришлись по жилому сектору и гражданской инфраструктуре города. Повреждены пятиэтажный дом и частный дом.

Также враг попал в территорию автостоянки и административное здание. Все оперативные службы работают на местах.

Пострадавшие

Четыре человека получили ранения: женщины 25 и 44 лет и мужчины 38 и 62 лет. Все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Информация уточняется.

Обновлено в 2:13

Вторая волна: удар по детсаду

Во время второй волны атаки беспилотник попал в жилую многоэтажку. Отдельный удар пришелся по зданию детского сада - там возник пожар. На месте работают спасатели. Общее количество пострадавших возросло до шести, всем оказывается медицинская помощь. Информация уточняется.

Президент Владимир Зеленский предостерегает: несмотря на колоссальные потери на фронте, Россия готовится к новой волне мобилизации и дальнейшим наступлениям. По его данным, безвозвратные потери оккупантов уже приближаются к 60% от общего количества личного состава.

Даже в самой РФ признают, что их войска не в состоянии выполнить поставленные командованием задачи. Тем временем, как писало РБК-Украина, накануне президент США Дональд Трамп заявил британскому королю Чарльзу III, что Владимир Путин стремится к войне и способен "уничтожить население".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Одесса Дрони
Новости
Аналитика
