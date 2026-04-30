РФ атаковала Одессу дронами, есть пострадавшие и разрушения
Ночью 30 апреля Россия нанесла массированный удар по Одессе. Пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Четыре человека получили ранения - две женщины и двое мужчин, всем оказывается медицинская помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА и ОГА.
Что пострадало
Удары беспилотников пришлись по жилому сектору и гражданской инфраструктуре города. Повреждены пятиэтажный дом и частный дом.
Также враг попал в территорию автостоянки и административное здание. Все оперативные службы работают на местах.
Пострадавшие
Четыре человека получили ранения: женщины 25 и 44 лет и мужчины 38 и 62 лет. Все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Информация уточняется.
Обновлено в 2:13
Вторая волна: удар по детсаду
Во время второй волны атаки беспилотник попал в жилую многоэтажку. Отдельный удар пришелся по зданию детского сада - там возник пожар. На месте работают спасатели. Общее количество пострадавших возросло до шести, всем оказывается медицинская помощь. Информация уточняется.
Президент Владимир Зеленский предостерегает: несмотря на колоссальные потери на фронте, Россия готовится к новой волне мобилизации и дальнейшим наступлениям. По его данным, безвозвратные потери оккупантов уже приближаются к 60% от общего количества личного состава.
Даже в самой РФ признают, что их войска не в состоянии выполнить поставленные командованием задачи. Тем временем, как писало РБК-Украина, накануне президент США Дональд Трамп заявил британскому королю Чарльзу III, что Владимир Путин стремится к войне и способен "уничтожить население".