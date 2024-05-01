РФ атаковала Одессу баллистикой: на месте попадания - пожар, есть пострадавшие

В Одессе в результате российского ракетного удара вечером 1 мая произошел сильный пожар, известно о более десяти пострадавших граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и городского голову Геннадия Труханова .

По словам руководителя ОВА, российские оккупанты для обстрела Одессы применили баллистические ракеты.

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Сейчас известно о как минимум 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар", - говорится в заявлении Кипера.

Данные о количестве пострадавших подтвердили в мэрии в эмоциональной публикации в Telegram.

"Российские гниды снова атаковали Одессу. Сейчас известно о 13 пострадавших. Детали - впоследствии", – рассказал Труханов.

Ракетные удары по Одессе

Ранее сообщалось, что сегодня вечером в городе Одесса раздались взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ незадолго до этого предупреждали об угрозе атаки противника с использованием баллистического вооружения.

После этого местные СМИ и паблики сообщали о сильном пожаре в городе после вражеских ракетных обстрелов.

Отметим, перед тем росармия наносила ракетные удары по Одессе минувшей ночью. Так, в ночь на 30 апреля в городе прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за обстрела баллистическими ракетами. Из-за вражеских ударов в Одессе погибли три человека, еще трое - пострадали.