"Руйнування колосальні": РФ вдарила по енергетиці Одеси, ремонт буде тривалим

Після отримання дозволу від рятувальників та військових аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи. Наразі енергетики проводять огляд пошкодженого обладнання, розбирають завали та переходять до ремонтних робіт.

Крім того, вранці 27 січня о 08:05 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Через це тимчасово без електропостачання залишилися споживачі Одеського району, зокрема в частині Пересипського та Хаджибейського районів Одеси.

"Фахівці вже працюють на місцях, щоб усунути несправність, заживити обʼєкти критичної інфраструктури та якомога швидше відновити світло в оселях людей", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вночі ворог запустив понад 50 дронів по Одесі та області. У місті зруйновано будинки, а під завалами можуть перебувати люди. Детально про те, що відомо про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.