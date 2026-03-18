РФ атакувала Нововолинськ за 5 км від кордону з Польщею: там зникли світло і вода

21:17 18.03.2026 Ср
У місті запускають генератори та розгортають пункти незламності
Фото: після обстрілу в частині громади зникло світло (facebook.com DSNSKyiv)

Ввечері у середу, 18 березня, поблизу Нововолинська росіяни влучили в енергетичний об’єкт. Зафіксовано знеструмлення та перебої з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Бориса Карпуса та допис очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

"Попередньо є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська. В частині громади зникло світло. Також є перебої з водопостачанням", - сказано в його заяві.

За словами Карпуса, росіяни атакували енергообʼєкт біля Нововолинської громади. Він наголосив, що пошкодження дуже серйозні і на об'єкті спалахнула пожежа.

"Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо. Наразі можуть бути перебої з водопостачанням. Запускаємо генератори", - зазначив він.

Міський голова додав, що частина котелень працюватиме на мінімальному рівні. Крім того, розгортаються пункти незламності - адреси місцевим жителям повідомлять пізніше.

Романюк повідомив, що росіяни завдали удару дроном типу "Шахед". Станом на зараз без електропостачання залишаються понад 30 тисяч абонентів в одному з районів області.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, випустивши 147 дронів з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних дронів у 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у трьох місцях.

Вдень в середу, 18 березня, росіяни атакували дроном будівлю ТЦК у Сумах. Поранені двоє людей - жінка та 16-річний підліток, який на момент атаки перебував на зупинці поряд з приміщенням ТЦК. Обох постраждалих госпіталізували.

Раніше, у ніч на 17 березня російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Зокрема, російські війська атакували південь України. В результаті обстрілу пошкоджено портову інфраструктуру, виникли пожежі. Також ворог атакував Сумську область, під обстрілом було й Запоріжжя.

Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували семеро працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла.

