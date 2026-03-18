ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Нововолынск в 5 км от границы с Польшей: там исчезли свет и вода

21:17 18.03.2026 Ср
2 мин
В городе запускают генераторы и разворачивают пункты несокрушимости
aimg Валерий Ульяненко
Фото: после обстрела в части громады исчез свет (facebook.com DSNSKyiv)

Вечером в среду, 18 марта, вблизи Нововолынска россияне попали в энергетический объект. Зафиксировано обесточивание и перебои с водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Бориса Карпуса и сообщение главы Волынской ОГА Романа Романюка.

"Предварительно есть попадание в энергообъект возле Нововолынска. В части общины пропал свет. Также есть перебои с водоснабжением", - сказано в его заявлении.

По словам Карпуса, россияне атаковали энергообъект возле Нововолынской общины. Он отметил, что повреждения очень серьезные и на объекте вспыхнул пожар.

"Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, сразу как это будет возможно. Сейчас могут быть перебои с водоснабжением. Запускаем генераторы", - отметил он.

Городской голова добавил, что часть котельных будет работать на минимальном уровне. Кроме того, разворачиваются пункты несокрушимости - адреса местным жителям сообщат позже.

Романюк сообщил, что россияне нанесли удар дроном типа "Шахед". По состоянию на сейчас без электроснабжения остаются более 30 тысяч абонентов в одном из районов области.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

Днем в среду, 18 марта, россияне атаковали дроном здание ТЦК в Сумах. Ранены два человека - женщина и 16-летний подросток, который на момент атаки находился на остановке рядом с помещением ТЦК. Обоих пострадавших госпитализировали.

Ранее, в ночь на 17 марта российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

В частности, российские войска атаковали юг Украины. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары. Также враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье.

Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семь работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Волынская область Война в Украине
Новости
Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
Аналитика
