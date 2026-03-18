ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вечірня тривога в Києві: в одному з районів впали уламки дрона

20:09 18.03.2026 Ср
2 хв
У КМВА розкрили наслідки вечірньої атаки на Київ
aimg Іван Носальський
Вечірня тривога в Києві: в одному з районів впали уламки дрона Ілюстративне фото: РФ намагалася атакувати Київ дроном (facebook.com/DSNSODE)

Російські окупанти сьогодні, 18 березня, ввечері запустили по Києву безпілотник. Його уламки впали в Голосіївському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram і мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Під час останньої повітряної тривоги в Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БПЛА на дах нежитлової будівлі", - написав Ткаченко.

За його словами, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Варто зауважити, що Повітряні сили повідомляли про те, що дрон летить у бік Києва, близько 18:25. Безпілотник прямував до столиці з боку Борисполя/Броварів.

Оновлено 20:46

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки дрону також пошкодили стіну ТЦ у Голосіївському районі.

Удар у ніч на 18 березня

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що в ніч на 18 березня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 147 дронів.

Силам ППО вдалося збити або придушити 128 ворожих безпілотників, серед яких понад 70 становили ударні БПЛА типу "Шахед".

Попри ефективну роботу авіації, зенітних ракетних військ і мобільних вогневих груп було зафіксовано 15 влучань ударних дронів у 12 локаціях.

Більше по темі:
Київ Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Аналітика
