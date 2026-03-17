Десятки "прильотів" та дрони з семи напрямків: у ЗСУ розкрили деталі нічної атаки РФ
Російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 17 березня противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 110 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони.
При цьому зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на двох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Удар росіян у ніч на 17 березня
Російські війська вночі 17 березня атакували ряд північних та південних регіонів України.
Так, ворог атакував Сумську область, під обстрілом було й Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла.
Окрім того, росіяни атакували Одещину. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.
Також постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.