ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пожежі, удар по судну та перебої зі світлом: РФ масовано атакувала південь України (фото)

09:14 17.03.2026 Вт
2 хв
Опубліковані фото наслідків ворожих ударів
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ масовано атакувала південь України (t.me/dsns_telegram)

Російські війська вночі атакували південь України. В результаті обстрілу пошкоджено портову інфраструктуру, виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій і повідомлення Одеської ОВА.

"Вночі ворог знову атакував портову та залізничну інфраструктуру України. На півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів", - зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Що кажуть в ОВА

У Одеській ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

В результаті ворожих обстрілів постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

"У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення", - підкреслили у ОВА.

Удар РФ по Україні у ніч на 17 березня

Російські війська вночі атакували Україну майже двома сотнями дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони.

Так, ворог атакував Сумську область, під обстрілом було й Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Аналітика
