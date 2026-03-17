Пожежі, удар по судну та перебої зі світлом: РФ масовано атакувала південь України (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій і повідомлення Одеської ОВА.

"Вночі ворог знову атакував портову та залізничну інфраструктуру України. На півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів", - зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Що кажуть в ОВА

У Одеській ОВА повідомили, що внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

В результаті ворожих обстрілів постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

"У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення", - підкреслили у ОВА.