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РФ атакувала Миколаїв, під ударом енергетика і транспортна інфраструктура

06:49 14.06.2026 Нд
1 хв
Що відомо про атаку РФ на Миколаїв?
aimg Едуард Ткач
Фото: обійшлося без постраждалих (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Росіяни під ранок, 14 червня, здійснили чергову атаку на Миколаїв. Під обстрілом були два типи інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зранку о 04:20 в напрямку Миколаєва летів реактивний дрон росіян. Через хвилин 20 на місто тримала курс вже ціла група дронів, а о п'ятій ранку у Миколаєві було чути вибухи.

Згодом очільник Миколаївської ОВА підтвердив атаку та уточнив, що саме атакували стало ціллю росіян.

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"Миколаїв. Під атакою "Шахедів" була транспортна та енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих", - написав Віталій Кім.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, що росіяни досить часто атакують Миколаїв, застосовуючи для ударів різні засоби ураження.

Зокрема, 30 квітня місто зазнало атаки безпілотників, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. На місці атаки виникла пожежа.

Крім того, пізно ввечері 19 квітня Миколаїв також зазнав атаки безпілотників. Тоді в місті були пошкоджені багатоповерхівка, кілька приватних будинків, лінії електропередач, авто та трамвайні колії.

Також ми писали, що вранці 16 квітня ворожа атака залишила Миколаїв без світла.

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МиколаївВійна в Україні