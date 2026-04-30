РФ вдарила по приватному сектору та багатоповехівці в Миколаєві, почалася сильна пожежа (фото)

Російські війська вкотре за день атакували Миколаїв дронами. Унаслідок удару пошкоджено приватний сектор та багатоквартирний будинок, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Прошу всіх дотримуватись правил безпеки: перебувайте в укриттях, не підходьте до місць влучань та їх уламків. Нічого не знімайте і не викладайте у мережу. Це питання безпеки", - наголосив міський голова.

Повітряна тривога у регіоні продовжується, тому загроза нових ударів зберігається .

За словами Сєнкевича, внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків у приватному секторі та багатоквартирного будинку. Також на місці події виникла пожежа.

Обстріли півдня України

Нагадаємо, останнім часом ворог значно посилив інтенсивність обстрілів південних областей України, регулярно застосовуючи комбіновані удари з використанням як балістики, так і дронів-камікадзе. Окупанти цілеспрямовано намагаються завдати шкоди як цивільній, так і критичній інфраструктурі.

Зокрема, у ніч на 30 квітня 2026 року Росія здійснила масовану атаку по Одесі у дві хвилі. Ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" та 206 ударних безпілотників з восьми напрямків.

Як повідомляють у зведенні про роботу ППО, українським захисникам вдалося збити більшість ворожих цілей, проте через понад 30 прильотів наслідки виявилися масштабними.

Найбільших руйнувань зазнав Приморський район міста. Через ворожі удари було пошкоджено житлові квартали, торговельний центр та дитячий садок, а також зруйновано п'ятиповерхівку та приватний будинок.

Внаслідок обстрілів постраждали люди - четверо осіб отримали поранення, серед них є поранені у тяжкому стані.

Крім того, російські війська завдають ударів по енергетиці регіону. Напередодні, 29 квітня, частина Миколаївщини залишилася без світла через влучання "Шахеда" в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Це свідчить про системну спробу ворога дестабілізувати ситуацію на півдні України.