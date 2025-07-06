Понівечені будинки, бургерна і "ПриватБанк": фото і відео з Миколаєва після атаки

Рано вранці по Миколаєву завдали удару дронами. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

ДСНС повідомили, що внаслідок падіння дронів та їх уламків у приватному секторі міста виникли дві пожежі.

Також пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банківську установу.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей. 31-річну жінку госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 35-річному чоловіку надали допомогу на місці.

За даними обласної військової адміністрації, удар відбувався з 09:23 до 09:40.

Атака на Миколаїв

Повітряні сили повідомили про рух дронів-камікадзе типу "Shahed" у напрямку Миколаївщини. Вже за лічені хвилини дрони вразили місто.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань. На той момент був один постраждалий.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що внаслідок удару по місту зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Служби проводять ліквідацію наслідків.

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