Понівечені будинки, бургерна і "ПриватБанк": фото і відео з Миколаєва після атаки
Рано вранці по Миколаєву завдали удару дронами. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
Вранці 6 липня Миколаїв опинився під атакою російських дронів-камікадзе типу Shahed 131/136.
За даними обласної військової адміністрації, удар відбувався з 09:23 до 09:40.
Фото: Росія атакувала Миколаїв дронами Shahed (t.me/mykolaivskaODA)
Унаслідок атаки постраждали двоє людей. 31-річну жінку госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 35-річному чоловіку надали допомогу на місці.
Також пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банківську установу.
На місці працюють екстрені служби, тривають відновлювальні роботи.
ДСНС повідомили, що внаслідок падіння дронів та їх уламків у приватному секторі міста виникли дві пожежі.
Загорілися нежитловий двоповерховий будинок (50 м.кв) та покрівля житлового будинку (20 м.кв). Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Атака на Миколаїв
Повітряні сили повідомили про рух дронів-камікадзе типу "Shahed" у напрямку Миколаївщини. Вже за лічені хвилини дрони вразили місто.
За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань. На той момент був один постраждалий.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що внаслідок удару по місту зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Служби проводять ліквідацію наслідків.
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