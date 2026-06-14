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Россия атаковала Николаев, под ударом энергетика и транспортная инфраструктура

06:49 14.06.2026 Вс
2 мин
Что известно об атаке РФ на Николаев?
aimg Эдуард Ткач
Фото: обошлось без пострадавших (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне под утро, 14 июня, совершили очередную атаку на Николаев. Под обстрелом были два типа инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

По данным Воздушных сил ВСУ, утром в 04:20 в направлении Николаева летел реактивный дрон россиян. Через минут 20 на город держала курс уже целая группа дронов, а в пять утра в Николаеве были слышны взрывы.

Впоследствии глава Николаевской ОВА подтвердил атаку и уточнил, что именно атаковали стало целью россиян.

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"Николаев. Под атакой "Шахедов" была транспортная и энергетическая инфраструктура. По состоянию на сейчас без пострадавших", - написал Виталий Ким.

Обстрелы Николаева

Напомним, что россияне довольно часто атакуют Николаев, применяя для ударов различные средства поражения.

В частности, 30 апреля город подвергся атаке беспилотников, в результате чего был поврежден частный дом и многоэтажка. На месте атаки возник пожар.

Кроме того, поздно вечером 19 апреля Николаев также подвергся атаке беспилотников. Тогда в городе были повреждены многоэтажка, несколько частных домов, линии электропередач, авто и трамвайные пути.

Также мы писали, что утром 16 апреля вражеская атака оставила Николаев без света.

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