ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Миколаїв залишився без світла через ранкову атаку РФ

11:25 16.04.2026 Чт
1 хв
Знеструмлено також 2 райони області
aimg Олена Чупровська
Миколаїв залишився без світла через ранкову атаку РФ Ілюстративне фото: наслідки обстрілу РФ в Миколаєві (Getty Images)

Ранкова атака Росії на енергетику залишила Миколаїв без світла - знеструмлено місто та населені пункти двох районів. Енергетики вже усувають наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

Через удар по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Що трапилось

Вранці 16 квітня Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Миколаївської області. Унаслідок цього зникло світло в обласному центрі та прилеглих населених пунктах.

Фахівці вже приступили до відновлення електропостачання.

Де немає світла

Знеструмлення охопило:

  • місто Миколаїв;
  • населені пункти Миколаївського району;
  • населені пункти Баштанського району.

Удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів.

Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із них.

Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській - у всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.

Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Миколаїв Атака дронів Блекаут Ракетна атака
Новини
РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
Аналітика
