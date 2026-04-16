Миколаїв залишився без світла через ранкову атаку РФ
Ранкова атака Росії на енергетику залишила Миколаїв без світла - знеструмлено місто та населені пункти двох районів. Енергетики вже усувають наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Через удар по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.
Що трапилось
Вранці 16 квітня Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Миколаївської області. Унаслідок цього зникло світло в обласному центрі та прилеглих населених пунктах.
Фахівці вже приступили до відновлення електропостачання.
Де немає світла
Знеструмлення охопило:
- місто Миколаїв;
- населені пункти Миколаївського району;
- населені пункти Баштанського району.
Удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів.
Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із них.
Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській - у всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.
Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.