РФ атакувала Миколаїв, під ударом енергетика і транспортна інфраструктура

Росіяни під ранок, 14 червня, здійснили чергову атаку на Миколаїв. Під обстрілом були два типи інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зранку о 04:20 в напрямку Миколаєва летів реактивний дрон росіян. Через хвилин 20 на місто тримала курс вже ціла група дронів, а о п'ятій ранку у Миколаєві було чути вибухи.

Згодом очільник Миколаївської ОВА підтвердив атаку та уточнив, що саме атакували стало ціллю росіян.

"Миколаїв. Під атакою "Шахедів" була транспортна та енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих", - написав Віталій Кім.