Россия атаковала Николаев, под ударом энергетика и транспортная инфраструктура

Россияне под утро, 14 июня, совершили очередную атаку на Николаев. Под обстрелом были два типа инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

По данным Воздушных сил ВСУ, утром в 04:20 в направлении Николаева летел реактивный дрон россиян. Через минут 20 на город держала курс уже целая группа дронов, а в пять утра в Николаеве были слышны взрывы.

Впоследствии глава Николаевской ОВА подтвердил атаку и уточнил, что именно атаковали стало целью россиян.

"Николаев. Под атакой "Шахедов" была транспортная и энергетическая инфраструктура. По состоянию на сейчас без пострадавших", - написал Виталий Ким.