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ЗСУ ударили по НПЗ із топ-5 найбільших у РФ і базі катерів в Криму (відео)

11:05 29.07.2026 Ср
2 хв
Це ще не весь список уражених цілей
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ ударили по НПЗ із топ-5 найбільших у РФ і базі катерів в Криму (відео) Фото: ЗСУ знову уразили Рязанський НПЗ (wikimedia.org)
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Минулої ночі Сили оборони України успішно відпрацювали по низці важливих російських об'єктів. Цього разу ворог не зміг відбити атаки на Рязанський НПЗ, місце базування катерів у Криму, а також РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Однією з ключових цілей для Сил оборони став Рязанський нафтопереробний завод, що розташований у Рязанській області РФ.

Варто зазначити, що йдеться про один із найбільших НПЗ у країні-агресорці.

"Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території росії "Черная Искра" уразили Рязанський НПЗ", - заявили в ССО.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ, потужність заводу сягає близько 17 млн тонн нафти на рік.

"Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ", - вказано у звіті.

Внаслідок влучання на заводі почалася масштабна пожежа.

Ба більше, під удар ЗСУ також потрапило місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. Цього разу гучні вибухи гриміли в районі Міжводного, що в окупованому Криму.

Зазначений об'єкт Росія використовує для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів. Саме вони здійснюють патрулювання, охорону узбережжя, логістичне забезпечення та виконують інші завдання в інтересах ворога.

Окрім того, Сили оборони завдали удару по радіолокаційній станції армії РФ у районі Почепа, що на Брянщині.

Також минулої ночі ЗСУ атакували:

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку;
  • склад матеріально-технічних засобів у Портівському;
  • автомобільний міст у районі Виселок Донецької області.

До слова, нещодавно стало відомо, що ЗСУ вдарили по великому російському комбінату в Удмуртії.

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