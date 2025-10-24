РФ атакувала інфраструктуру Кіровоградщини: без світла залишились 19 населених пунктів

Російські війська вночі атакували Кіровоградську область. Під ударом була критична інфраструктура. В результаті обстрілу без світла залишились 10 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За словами глави Кіровоградської ОВА після нічної атаки без світла залишились 19 населених пунктів, наразі триває ліквідація наслідків.

"Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району. Попередньо – без жертв", - заявив Райкович.

РФ посилила удари по енергетиці

Російські війська в останні тижні посилили удари по енергетичній інфраструктурі. Так, в ніч на 22 жовтня РФ завдала чергового масованого комбінованого удару. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.

Зокрема, на Кіровоградщині російські ракети та безпілотники вдарили по енергетичних об’єктах, внаслідок чого 27 населених пунктів залишилися без світла. Через ворожі удари по енергооб’єкту ДТЕК на Одещині без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.

У Запоріжжі після нічної атаки без електрики залишилися близько двох тисяч споживачів.

Зазначимо, в четвер, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 діяли заходи обмеження споживання. Для промисловості також діяли графіки обмеження потужності з метою економії споживання та рівномірного розподілу електроенергії.

РБК-Україна також писало, де українці можуть дізнатися свій графік відключень.