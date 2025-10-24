ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала инфраструктуру Кировоградщины: без света остались 19 населенных пунктов

Пятница 24 октября 2025 08:20
UA EN RU
РФ атаковала инфраструктуру Кировоградщины: без света остались 19 населенных пунктов Фото: РФ атаковала инфраструктуру Кировоградщины (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Кировоградскую область. Под ударом была критическая инфраструктура. В результате обстрела без света остались 10 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"Этой ночью - очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Новоукраинского района. Предварительно - без жертв", - заявил Райкович.

По словам главы Кировоградской ОГА после ночной атаки без света остались 19 населенных пунктов, сейчас продолжается ликвидация последствий.РФ атаковала инфраструктуру Кировоградщины: без света остались 19 населенных пунктов

РФ усилила удары по энергетике

Российские войска в последние недели усилили удары по энергетической инфраструктуре. Так, в ночь на 22 октября РФ нанесла очередной массированный комбинированный удар. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.

В частности, на Кировоградщине российские ракеты и беспилотники ударили по энергетическим объектам, в результате чего 27 населенных пунктов остались без света. Из-за вражеских ударов по энергообъекту ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей.

В Запорожье после ночной атаки без электричества остались около двух тысяч потребителей.

Отметим, в четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 действовали меры ограничения потребления. Для промышленности также действовали графики ограничения мощности с целью экономии потребления и равномерного распределения электроэнергии.

РБК-Украина также писало, где украинцы могут узнать свой график отключений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кировоградская область Вторжение России в Украину
Новости
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию