РФ атакувала інфраструктуру Харківщини, без газу залишились кілька населених пунктів

Російські війська атакували інфраструктуру Харківської області, в результаті ворожої атаки , без газу залишились кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківської філії "Газмережі".

"Просимо наших клієнтів самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Роботи з відновлення розпочнемо одразу ж після припинення обстрілів", - додали у компанії.

Повідомляється, що у зв'язку з аварійною ситуацією без газу тимчасово залишились села Гур’їв Козачок, Івашки, Одноробівка та Перовське.

"Інформація для жителів прикордонних населених пунктів Золочівської громади. Ворог атакував один із об'єктів газорозподільної системи", - зазначили у "Газмережах".

Удари по газовій інфраструктурі України

Як відомо, восени росіяни почали системно атакувати газову інфраструктуру України.

Зокрема, у ніч на 3 жовтня окупанти здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі з початку повномасштабної війни. Під удар потрапили об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.

Вже 5 жовтня окупанти продовжили бити по газовій інфраструктурі. Унаслідок чергової атаки було зафіксовано прямі влучання та руйнування цивільних об’єктів, які забезпечують українців газом у сезон опалення.

У ніч проти 8 листопада росіяни знову атакували газову інфраструктуру - це вже дев’ятий масований обстріл енергооб’єктів із початку жовтня.

Також ввечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

За словами очільника Групи "Нафтогаз" Сергія Корецького, ворог цілеспрямовано б’є по підприємствах, які забезпечують країну газом і теплом. Внаслідок останньої атаки зафіксовані влучання та пошкодження виробничого обладнання.

Також повідомлялось, що на тлі початку опалювального сезону в Україні втрачені через війну обсяги газу доводиться компенсовувати за рахунок імпортних поставок.