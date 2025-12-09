ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ атаковала инфраструктуру Харьковщины, без газа остались несколько населенных пунктов

Вторник 09 декабря 2025 10:55
РФ атаковала инфраструктуру Харьковщины, без газа остались несколько населенных пунктов Фото: Россия атаковала газовую инфраструктуру Харьковской области (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали инфраструктуру Харьковской области, в результате вражеской атаки, без газа остались несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского филиала "Газсети".

"Информация для жителей приграничных населенных пунктов Золочевской общины. Враг атаковал один из объектов газораспределительной системы", - отметили в "Газсетях".

Сообщается, что в связи с аварийной ситуацией без газа временно остались села Гурьев Казачок, Ивашки, Одноробовка и Перовское.

"Просим наших клиентов самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Работы по восстановлению начнем сразу же после прекращения обстрелов", - добавили в компании.

Удары по газовой инфраструктуре Украины

Как известно, осенью россияне начали системно атаковать газовую инфраструктуру Украины.

В частности, в ночь на 3 октября оккупанты совершили самую масштабную атаку по газодобывающей инфраструктуре с начала полномасштабной войны. Под удар попали объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях.

Уже 5 октября оккупанты продолжили бить по газовой инфраструктуре. В результате очередной атаки были зафиксированы прямые попадания и разрушения гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом в сезон отопления.

В ночь на 8 ноября россияне снова атаковали газовую инфраструктуру - это уже девятый массированный обстрел энергообъектов с начала октября.

Также вечером 1 декабря, а также утром 2 декабря, российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа для украинцев.

По словам главы Группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого, враг целенаправленно бьет по предприятиям, которые обеспечивают страну газом и теплом. В результате последней атаки зафиксированы попадания и повреждения производственного оборудования.

Также сообщалось, что на фоне начала отопительного сезона в Украине потерянные из-за войны объемы газа приходится компенсировать за счет импортных поставок.

