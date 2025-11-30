РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини: частина району без води та світла

Зазначимо, за даними НЕК "Укренерго", Сумська область входить у перелік територій, де найважча ситуація зі світлом. Російські окупанти атакують цей регіон не тільки ракетами та "Шахедами", але й іншими засобами ураження.

Нагадаємо, що окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

Також 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.

Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.